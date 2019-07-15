МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером в понедельник повышался против доллара и евро, отыгрывая высокий уровень нефтяных котировок, говорят трейдеры.

Приближение налогового периода добавляло поддержки российской валюте, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.19 мск снижался на 32 копейки, до 62,66 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 70,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ОПЯТЬ ВВЕРХ

Рубль в понедельник повышался на фоне высоких уровней нефтяных котировок (около 66,5 доллара за баррель сорта Brent). Поддержку им оказывают опасения по поводу возможной эскалации напряженности в Персидском заливе и Ормузском проливе после попытки захвата британского танкера, якобы иранскими боевым кораблями.

В середине июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране заявили, что обвинения о причастности к нападениям на танкеры являются безосновательными. В начале июля телеканал CNN сообщал, что иранские корабли попытались остановить в Персидском заливе британский танкер, но фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose не позволил им это сделать. МИД Ирана и КСИР отвергли данные о попытке задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

Неоднозначные макроэкономические данные по Китаю не дают четких сигналов рынку нефти. Так, статистика по промышленному производству и розничным продажам в стране в июне оказалась лучше прогнозов. Однако данные по ВВП страны были слабыми. Так, темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении ожидаемо замедлились до 6,2% с 6,4% кварталом ранее. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны – с марта 1992 года.

Впрочем, поддержка рублю приходит от подготовки экспортеров к налоговому периоду июля, когда традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колебалась в районе отметки 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Эта неделя обещает быть для рубля в целом положительной, ожидаемый торговый диапазон курса на завтра составляет 62-64 рубля за доллар и 70-72 рубля за евро, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.

"Отдельное влияние на рубль на этой неделе окажут спекуляции новостями и прогнозами кредитно-денежной политики мировых ЦБ, а также колебания нефтяных котировок, на которые окажет влияние возобновление добычи в Мексиканском заливе и возможная эскалация ситуации вокруг Ирана", — добавил он.

В ближайшие дни курс доллара проверит на прочность поддержку около 62,5 рубля, пробой которой может привести к его снижению в область 61,63-62,18 рубля, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Евро в понедельник обновил минимум с апреля 2018 года и теперь, вероятно, уровень 71 рубль будет сильным сопротивлением росту, а ближайшей поддержкой станет отметка 70,27 рубля", — оценил ситуацию он.