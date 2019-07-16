МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили понедельник слабым ростом после пятничных рекордов и на фоне ожидания корпоративных отчетов, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,1% — до 27359,16 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,17% — до 8258,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,02% — до 3014,30 пункта.

В понедельник американский финансовый гигант Citigroup открыл сезон отчетностей, сообщив о росте чистой прибыли во втором квартале на 7% в годовом выражении — до 4,8 миллиарда долларов, или 1,95 доллара на акцию против 1,63 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,8 доллара.

Во вторник свои финансовые показатели опубликуют остальные три банка американской "большой четверки" — Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

Также инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Темпы роста китайского ВВП во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% с 6,4%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким с марта 1992 года — за все время регулярных наблюдений за ВВП страны. В то же время лучше прогнозов оказались данные по объемам промышленного производства и розничным продажам в Китае за июнь.

Между тем, участников рынка несколько подбодрило заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются хорошо, и на этой неделе должен состояться очередной важный звонок между Вашингтоном и Пекином по данному вопросу.