МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует незначительную смешанную динамику по отношению к основным мировым валютам во вторник на фоне неопределенности относительно того, на сколько ФРС США может понизить базовую ставку в конце месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1261 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1257 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,01%, до 96,95 пункта. Ранее в ходе торгов вторника показатель опускался до 96,92 доллара.

Участники торгов оценивают, на сколько ФРС США может понизить ставку в конце месяца. Если неделю назад большинство экспертов сходились на том, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, то теперь растет число экспертов, выступающих за снижение ставки на 50 базисных пунктов с текущих 2,25-2,5%. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 30-31 июля.

"Снижение ставки на 25 базисных пунктов полностью отыграно рынками, но в настоящее время существует 20%-ная вероятность снижения на 50 базисных пунктов, что оказывает давление на доллар", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Western Union Business Solutions в Вашингтоне Джо Манимбо (Joe Manimbo).

В связи с приближающимся заседанием ФРС участники торгов с интересом ждут новую статистику из США, чтобы оценить состояние экономики страны и перспективы монетарной политики. Во вторник в стране будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь. Аналитики ждут роста показателя в месячном исчислении на 0,1% после подъема на 0,5% месяцем ранее.