МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Польский аналитик Ярослав Косатый, который ранее предсказывал рост курса российского рубля во втором квартале текущего года, дал новый прогноз, пишет Bloomberg.

По его мнению, к концу 2019 года российский рубль упадет на 9%.

Как рассказал агентству Косатый, курс американского доллара в РФ к концу текущего года вырастет до 69 рублей.

В списке главных причин падения национальной валюты России аналитик называет смягчение денежной политики Банка России, в том числе — снижение ключевой ставки. Помимо этого на валюту влияет снижение эффекта от спроса нерезидентов страны на облигации федерального займа (ОФЗ).

Агентство отмечает, что в среднем другие опрошенные аналитики ожидают к концу 2019 года курс доллара в России на уровне 65 рублей.

Напомним, что ЦБ в июне снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5%.