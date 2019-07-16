МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром на фоне ожидания инвесторами данных по розничным продажам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,22%, до 1416,55 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,08%, до 15,377 доллара за унцию.

Во вторник инвесторы ожидают публикации данных по объему розничных продаж в США. Так, согласно мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении вырос на 0,1%.

"Сегодня нас пытаются нейтрализовать, потому что будут данные по розничным продажам. Инвесторы фиксируют свое положение, понимая, что реакция может быть снова меньше, если показатели розничных продаж окажутся сильными", — приводит агентство мнение управляющего партнера Vanguard Markets Pte Стивена Иннеса (Stephen Innes).

При этом эксперт добавляет, что не думает, что данные по розничным продажам "будут иметь огромное значение в общем положении дел, поскольку речь идет о ФРС".

Следующее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 30-31 июля. По данным CME Group, более 72% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты прогнозируют снижение показателя на 50 базисных пунктов. Традиционно изменение ставки влияет на курс доллара, к которому чувствительно золото.