МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов после неуверенных попыток продолжить рост на старте торгов вторника.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 11 копеек — до 62,78 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,1%, до 66,42 доллара за баррель по марке Brent.