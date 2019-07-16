МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник днем на фоне сохраняющихся опасений относительно ядерной программы Ирана и напряженности в отношениях страны с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% — до 66,68 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,27%, до 59,74 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать ситуация вокруг Ирана. Страна в мае объявила о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В то же время рост цен на нефть сдерживает восстановление добычи в Мексиканском заливе после шторма "Барри". В понедельник СМИ сообщили, что нефтепереработчики возвращаются к работе после перерыва, связанного с ураганом "Барри" в Мексиканском заливе. "Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана в субботу.

"Это была шоковая ситуация для поставок, но краткосрочная. Рынок вернулся к нормальной жизни", — считает экономист National Australia Bank Пин Зибелл (Phin Ziebell), мнение которого приводит агентство Рейтер. Сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen) добавил, что добыча в Мексиканском заливе будет возрастать, и шторм "Барри" не смог "навредить нефтеперерабатывающим активам вдоль побережья".