МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижался против доллара и слегка повышался к евро, отыгрывая сползание европейской валюты к уровню 1,12 доллара, говорят трейдеры.

Нейтральный внешний фон не дает повода для активной игры на внутреннем валютном рынке, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.36 мск повышался на 12 копеек до 62,79 рубля, курс евро снижался на 8 копеек до 70,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – БОКОВИК К КОРЗИНЕ

Рубль во вторник снижался к доллару и повышался к евро на фоне снижения европейской валюты в направлении уровня 1,12 доллара. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) меняется незначительно, находясь около 66,3 рубля.

Давление на европейскую валюту оказывает немецкая макроэкономическая статистика. Так, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле упал до отметки минус 24,5 пункта с минус 21,1 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения индикатора до минус 22,1 пункта.

Рынок нефти пытается удержаться в плюсе (около 66,5 доллара за баррель) на фоне сохраняющихся опасений относительно ядерной программы Ирана и напряженности в отношениях страны с США.

Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В итоге доллар днем повышался против рубля на 0,2%, евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник доллар немного корректируется вверх — в направлении отметки 62,80 рубля, однако диапазон колебаний 62,5-63 рубля за доллар пока сохраняется, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Налоги еще впереди, а фактор дивидендов, на который с начала лета упирали пессимисты, так толком и не смог создать рублю серьёзных проблем и вряд ли уже создаст, учитывая поддержку экспортных продаж, добавил он.

"Ближайшие перспективы рубля будут зависеть и от глобальных историй, учитывая сегодняшние данные и предстоящие комментарии членов ФРС. В числе краткосрочных факторов, которые могут повлиять на рубль, отметим первые признаки коррекции на нефтяном рынке из-за восстановления добычи в США после новостей и снижении возможной угрозы от шторма в Мексиканском заливе", — сказал Полевой.

Рубль во вторник находится в анабиозе, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр". Все основные события будут происходить уже в американскую торговую сессию, а пока лишь можно констатировать полный новостной штиль и вяло колеблющуюся цену на нефть, что также не даёт отечественной валюте никаких определённых сигналов, говорит он.

По его наблюдениям, "давно уже рынки не делали в своих действиях (а в данном случае – в бездействии) столь больших ставок на исход планового (в конце июля) совещания монетарных управляющих американской ФРС".