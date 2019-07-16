МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2% 2%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,3% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г) 1,9% 1,9%
11:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь) 0% -0,8%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 1,1% 1,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 1,2% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
13:00 EUR Выступление президента Бундесбанка Вайдманна

 

 

 

 
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) 0,3% 0,1%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июнь) 1,299 млн 1,3 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июнь) 1,269 млн 1,261 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) -0,9%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,4%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2,1% 2,6%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,4% -0,3%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май) -0,6% 1,6%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -9,499 млн барр -3,375 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,31 млн барр

 

 
21:00 USD США — Бежевая книга ФРС

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 1,4% 1%
16:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 4,5% 4,5%
17:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 0,2%

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Эталон — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — СД (о созыве ВОСА)

 

 

 

 