События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июля
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2%
|2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г)
|1,9%
|1,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь)
|0%
|-0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|1,1%
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|1,2%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Выступление президента Бундесбанка Вайдманна
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|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июнь)
|1,299 млн
|1,3 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июнь)
|1,269 млн
|1,261 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь)
|-0,9%
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,4%
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2,1%
|2,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,4%
|-0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)
|-0,6%
|1,6%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-9,499 млн барр
|-3,375 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,31 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Бежевая книга ФРС
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|1,4%
|1%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|4,5%
|4,5%
|17:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|0,2%
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|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|РуссНефть — СД (о созыве ВОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190716/830162931.html