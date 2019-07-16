МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снижается в отсутствие драйверов роста.

Индекс Мосбиржи к 16.39 мск опускался на 0,48% — до 2743,1 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1376,54 пункта.

"Российский рынок в целом исчерпал драйверы для роста — по факту все или почти все позитивы на рынках оказались отыграны", — комментирует начальник управления анализа рынков "Открытие Брокера" Константин Бушуев.

Рынок в коррекционном движении ушел ниже отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает в свою очередь финансовый аналитик "БКС Премьера" Сергей Дейнека.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции ОГК-2 (3,08%), префы "Татнефти" (1,54%), акции "Детского мира" (1,21%), НЛМК (1,04%) и депозитарные расписки En+ (0,93%).

Среди лидеров снижения –-бумаги "Мечела" (префы снижаются на 4,06%, обыкновенные акции – на 3,23%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,8%), акции "Интер РАО" (-2,39%). Акции "ФСК ЕЭС" продолжают снижаться после дивидендной отсечки второй день подряд и опускаются на 2,26%.

Также ощутимо снижаются акции "Газпрома" (-1,68%), Московской биржи (-1,58%), "Юнипро" (-1,56%), префы "Башнефти" (-1,56%) и акции АФК "Система" (-1,54%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшей целью фазы коррекционного снижения индекса Мосбиржи выступает уровень 2710 пунктов, считает Дейнека. На фоне завершения дивидендного сезона, сезонного снижения торговой активности на рынке, а также неоднозначного геополитического фона данный уровень может быть протестирован уже в среду, полагает он.

В ближайшие два дня индекс Мосбиржи может потерять около 1,5% только на дивидендных отсечках, отмечает Бушуев.