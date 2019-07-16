МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Банк России, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале биржи для листинга санкционных компаний, но предполагается участие других госбанков, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сбербанк, ВТБ и Центробанк не будут участвовать в капитале санкционной биржи… будут другие госбанки", — сказал он.

Замминистра отметил, что надеется озвучить название площадки в августе.

О том, что Минфин и ЦБ рассматривают идею создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями Запада, Моисеев сообщил еще в августе прошлого года. В январе текущего года замминистра говорил, что ведомство определилось с выбором санкционной биржи, однако ее название тогда не прозвучало.