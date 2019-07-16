МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые американские индексы во вторник в основном снижаются, инвесторы проявляют осторожность после старта сезона финансовых отчетностей, отыгрывая и внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск индекс Dow Jones рос на 0,08% — до 27381,88 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,08% — до 8251,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,1% — до 3011,43 пункта.

Ранее во вторник свои отчетности опубликовали крупные американские банки — JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Так, во втором квартале чистая прибыль JP Morgan Chase выросла на 16%, до 9,65 миллиарда долларов, а Goldman Sachs — снизилась на 6%, до 2,198 миллиарда долларов, но показатели по выручке и прибыли на акцию оказались лучше прогнозов. Акции этих банков дорожают на 1% и 1,7% соответственно. Рост чистой прибыли Wells Fargo составил за три месяца 22%, до 5,85 миллиарда долларов, финпоказатели банка оказались лучше ожиданий.

"Инвесторы внимательно следят за тем, повлияет ли изменяющаяся среда по ставке на прогнозы по чистому процентному доходу", — приводит агентство Рейтер мнение старшего портфельного менеджера Roosevelt Investment Group Inc Джейсона Беновитца (Jason Benowitz).

Влияет на торги и внутренняя статистика. Так, промышленное производство в США в июне не изменилось к маю, хотя ожидался рост на 0,1%. Розничные продажи за отчетный месяц при этом выросли сильнее ожиданий — на 0,4% в месячном выражении при прогнозе роста только на 0,1%.

В среду инвесторы ожидают публикации "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев ФРС об экономическом положении 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны.