МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером продолжил снижаться против доллара и слегка повышался к евро, оставаясь стабильным к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро).

Нейтральный внешний фон не дает повода для активной игры на внутреннем валютном рынке, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.48 мск повышался на 15 копеек, до 62,82 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – СТАБИЛЬНОСТЬ К КОРЗИНЕ

Рубль во вторник снижался к доллару и повышался к евро на фоне снижения европейской валюты в направлении "круглого" уровня 1,12 доллара. Стоимость бивалютной корзины при этом оставалась стабильной около 66,2 рубля.

Давление на европейскую валюту оказала немецкая макроэкономическая статистика. Так, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле упал до отметки минус 24,5 пункта с минус 21,1 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения индикатора до минус 22,1 пункта.

Кроме того, сильные данные по розничным продажам в США усилили позиции американской валюты на форексе. Этот показатель в июне вырос на 0,4% (в месячном выражении) при ожиданиях увеличения всего на 0,1%. Без учета продаж автомобилей и комплектующих показатель повысился на 0,4% по сравнению с маем.

Рынок нефти пытается удержаться в плюсе (выше 66,5 доллара за баррель) на фоне сохраняющихся опасений относительно ядерной программы Ирана и напряженности в отношениях страны с США.

Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В итоге доллар вечером повышался против рубля на 0,2%, евро снижался на 0,2%. Рублевая цена нефти колебалась немного ниже отметки 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Участники валютного рынка РФ не спешат предпринимать активных действий в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, а также данных по запасам нефти, говорит эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"При этом доллар консолидируется вблизи очень сильной поддержки в районе 62,5 рубля. Преодолеть данное значение без дополнительных драйверов будет крайне сложно. Поэтому мы вполне можем увидеть локальный отскок курса вверх в ближайшем будущем. Дополнительным фактором ослабления российской валюты вполне может стать конвертация дивидендов. Также не стоит забывать про покупки валюты Банком России для Минфина. Ближайшая цель отскока доллара располагается в районе 64 рубля, евро – 73,5 рубля", — оценил он.

Наиболее вероятным на завтра представляется продолжение консолидации курса доллара в диапазоне 62,6-62,9 рубля, при этом евро за счет укрепления доллара вполне способен вплотную опуститься к 70 рублям, оценил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".