МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд по основным индексам в отсутствие позитивных факторов роста.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,02% — до 2755,88 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1382,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.57 мск рос на 28 копеек — до 62,95 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,59 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и падает на 1,31% — до 65,61 доллара за баррель.

"Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции ОГК-2 (2,76%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 2,41%, обыкновенные акции – на 1,74%), депозитарные расписки X5 (1,77%), акции НЛМК (1,23%), "Норникеля" (1,22%), а также акции "Детского мира" (1,21%), "Полюса" (1,14%), депозитарные расписки En+ (1,05%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (0,98%).

Акции ММК снизились на 0,89%. Во вторник компания опубликовала операционные результаты за второй квартал и первое полугодие текущего года. Эксперты рынка считают компанию недооцененной.

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Россетей" (-4,21%), бумаги "Мечела" (префы снизились на 3,77%, обыкновенные акции – на 2,19%), акции АФК "Система" (-2,77%), ФСК "ЕЭС" (-2,49%), ВТБ (-2,23%), а также акции "Интер РАО" (-2,07%), "Русгидро" (-1,98%), "Мосэнерго" (-1,93%) и акции Московской биржи (-1,82%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В РФ сегодня последний день торговались с дивидендами "Система", "Газпром", "Мечел", "Сургутнефтегаз", ТМК, напоминает Дмитрий Мельников, портфельный менеджер "Открытие Брокер". В среду на графиках этих эмитентов будет дивидендный разрыв, что негативно скажется на индексе Мосбиржи, отмечает он.

"Учитывая величину дивидендов и вес этих ценных бумаг, индекс может показать снижение от 1% до 1,5% на старте. Самые тяжёлые бумаги в индексе Мосбиржи прошли дивидендные отсечки, поэтому стоит ожидать, что некоторые краткосрочные инвесторы решать на время выйти из фишек и искать более привлекательные уровни для покупок", — добавляет он.

Зварич из Промсвязьбанка считает, что нельзя исключать новых попыток рынка уйти в район 2730 пунктов, чему поспособствует уход дивидендов из цен некоторых бумаг.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в минусе и в течение дня стремились в район 2730 и 1365 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Указанные отметки являются важными в том числе для среднесрочных "быков", так как могут поставить под вопрос актуальность восходящего тренда и спровоцировать откат как минимум в район 2700 и 1320 пунктов с перспективой ускорения падения, указывает она.