МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Банк России получит право определять максимальные тарифы на эквайринг при безналичных расчетах, но не обязательно им воспользуется, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Во вторник комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, который в том числе, предоставляет совету директоров Банка России определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов о приеме электронных средств платежа за переводы с использованием платежных карт.

"Банк России будет вправе устанавливать предел тарифов, но это его право, а не обязанность", — пояснил агентству Аксаков. На вопрос о том, в каких случаях это право будет применяться, он сказал, что, например, если банки и ритейлеры не смогут договориться между собой. "Но, скорее всего, это право Центробанком никогда не будет применяться", — предположил депутат.