МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Facebook близок тому, чтобы запустить платежный сервис в WhatsApp в Индии, сообщили источники агентству Блумберг.

"Предложения о платежах в Индии были в бета-режиме с начала 2018 года для миллиона пользователей, но международный дебют был отложен, что частично было связано с государственным регулированием",- сообщает агентство. О намерении Facebook ввести платежную систему в WhatsApp в Индии агентство сообщало в 2017 году.

Отмечается, что обязательным условием к вводу платежной системы является хранение всех платежных данных исключительно на индийских серверах. Сейчас, по словам источника агентства, WhatsApp готовится предоставить соответствующий отчет для одобрения банковским регулятором Индии. Цифровые платежи достаточно популярны среди жителей Индии, а пользовательская база WhatsApp оценивается более чем в 300 миллионов человек, пишет агентство.

В июне соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.