МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник вечером опустилась ниже 10 тысяч долларов, снижение цены превышает 10% на фоне критики к криптовалюте Libra, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.02 мск биткоин дешевел на 10,35%, до 9,736 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 10,93%, до 9,658 тысячи долларов.

В то же время стоимость Ethereum снижалась на 12,13%, до 204,73 доллара, Ripple — на 2,29%, до 0,3093 доллара, а Bitcoin Cash — на 10,74%, до 283,1 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 261,86 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 66% рынка.

Во вторник глава Calibra Facebook Дэвид Маркус выступил в сенате США по вопросу запуска электронного кошелька Calibra, который будет оперировать и хранить средства через систему взаиморасчетов в криптовалюте Libra. Она разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний с участием Facebook. Сам Facebook утверждает, что он лишь один из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты и сенаторы утверждают, что из-за доступа к данным 2 миллиардов пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

"Libra оказалась под шквалом критики в сенате. Это лишь волатильность, вызванная новостями", — приводит агентство Рейтер комментарий старшего трейдера Coinsquare Capital Markets Ltd. Леннона Свитинга по поводу снижения биткоина.

Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и через Facebook Messenger и WhatsApp. Помимо Facebook в проекте участвуют еще 27 компаний по всему миру, среди них PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings и eBay.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют и рекомендовал Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.