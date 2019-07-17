МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые американские индексы во вторник снизились на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,09% — до 27335,63 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,43% — до 8222,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,34% — до 3004,04 пункта.

Во вторник Трамп в беседе с журналистами сказал, что США и Китай должны еще пройти "долгий путь" перед заключением сделки по тарифам. Президент США также не исключил возможности введения новых пошлин на китайские товары на 325 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер.

Инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности: во вторник о прибылях сообщили крупные американские банки — JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Во втором квартале чистая прибыль JP Morgan Chase выросла на 16%, до 9,65 миллиарда долларов, а Goldman Sachs — снизилась на 6%, до 2,198 миллиарда долларов, но показатели по выручке и прибыли на акцию оказались лучше прогнозов.

Рост чистой прибыли Wells Fargo составил за три месяца 22%, до 5,85 миллиарда долларов, финпоказатели банка оказались лучше ожиданий.

Несмотря на то, что вся "большая четверка" банков смогла превзойти большинство прогнозов по итогам второго квартала, "основной темой является замедление роста кредитования, несколько смазанная торговая выручка и сокращение маржи", — приводит агентство MarketWatch слова директора по исследованию фининститутов Argus Research Стефана Биггара (Stephen Biggar).

Кроме того, промышленное производство в США в июне не изменилось к маю, хотя ожидался рост на 0,1%. Розничные продажи за отчетный месяц при этом выросли сильнее ожиданий — на 0,4% в месячном выражении при прогнозе роста только на 0,1%.