МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром в рамках коррекции после падения во вторник, достигавшего 4% на заявлениях президента США Дональда Трампа по Ирану, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в Мексиканском заливе США из-за "Барри" все еще снижена на 60%

По состоянию на 7.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25%, до 64,51 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,03%, до 57,64 доллара за баррель.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после распродаж днем ранее. При этом поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 8,13 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,694 миллиона баррелей.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что участники торгов ждут данных от минэнерго США, которые, согласно прогнозам, покажут очередное падение запасов нефти в США. Это может быть уже пятая неделя подряд, когда запасы сырья в стране снижаются.