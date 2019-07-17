МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Курс доллара коррекционно снижается в среду утром к большинству мировых валют после двухдневного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1214 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1209 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 97,32 пункта.

Давление на курс доллара оказывают коррекционные настроения после его роста две торговые сессии подряд. Во вторник индекс доллара укрепился почти на 0,5% на сильной макроэкономической статистике из США. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на данные министерства торговли США о том, что в июне объем розничных продаж в стране вырос на 0,4% к маю, хотя ожидался рост только на 0,1%.

"Хорошие данные по США являются ключевым фактором зафиксированного роста доллара, но ослабление курса европейских валют, особенно фунта и евро, также играет важную роль", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).