МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Золото дешевеет в среду утром, отыгрывая сильную макроэкономическую статистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,95 доллара, или на 0,28% — до 1407,25 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,03% — до 15,682 доллара за унцию.

Опубликованная во вторник статистика из США превзошла прогнозы. В июне объем розничных продаж в стране вырос на 0,4% к маю, хотя ожидался рост только на 0,1%. Это укрепило уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система США снизит ставку только на 25 базисных пунктов с текущего уровня 2,25-2,5%, что в свою очередь способствовало росту курса доллара во вторник. В среду утром американская валюта перешла к коррекционному снижению.

"Вчера у нас были хорошие данные из США, из-за которых золото снизилось в цене. Но мы все еще ожидаем, что ФРС снизит ставку", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan).

При этом ограничивает снижение котировок золота сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях США и Китая. "США и Китай пока не очень близки к каким-либо решениям, и многие центральные банки продолжают покупать золото, особенно Китай", — отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что к торговому соглашению с Китаем еще предстоит пройти "долгий путь". При этом он не исключил введения очередных пошлин на китайские товары объемом импорта в 325 миллиардов долларов.