МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексам на открытии торгов в среду после дивидендной "отсечки" по акциям "Газпрома" и "Сургутнефтегаза".

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск опускался на 1,5% — до уровня 2714 пунктов, индекс РТС — на 1,7%, до 1358 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" (-6,7%) резко подешевели из-за того, что с сегодняшнего дня они торгуются без дивидендов, которые по итогам 2018 года составили 16,61 рубля на акцию. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" падают на 1,6%, привилегированные — на 17% также после дивидендной "отсечки".

Стоимость нефти утром повышается на 0,3% — до 64,56 доллара за баррель по марке Brent после ощутимого снижения накануне.