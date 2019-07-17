МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рубль слегка повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти с 66,5 доллара ниже 65 долларов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижался на 11 копеек — до 62,94 рубля, курс евро — на 12 копеек — до 70,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3%, до 64,56 доллара за баррель по марке Brent.