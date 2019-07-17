МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественно снижением на фоне обострения опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2% — до 2931,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,16%, до 1574,35 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,1% — до 28593,17 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,31% — до 21469,18 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,91%, опустившись до 2072,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,49% — до 6673,3 пункта.

Мировые инвесторы с пессимизмом восприняли сделанные во вторник заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США и Китай должны еще пройти "долгий путь" перед заключением долгосрочного соглашения по пошлинам. Кроме того, президент США не исключил возможности введения новых пошлин на китайские товары на 325 миллиардов долларов. На этом фоне основные фондовые американские индексы во вторник закрылись снижением.

"Индекс Nikkei снизился, поскольку затянувшиеся торговые переговоры между США и Китаем и распродажи на зарубежных биржах оказали негативное влияние на рынок", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.