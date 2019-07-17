МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду слабо колеблются без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.07 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,02% — до 7575,6 пункта. Французский CAC 40 рос на 0,09% — до 5619,65 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 12443,4 пункта. Ранее в ходе торгов все три индекса слабо снижались.

Негативом для рынка являются сохраняющиеся торговые противоречия США и Китая. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что к торговому соглашению с Китаем еще предстоит пройти "долгий путь". При этом он не исключил введения очередных пошлин на китайские товары объемом импорта в 325 миллиардов долларов.

"Надежды на быструю сделку исчезли, когда переговоры провалились в мае. С тех пор вполне логично предположить, что потребуется некоторое время, прежде чем стороны договорятся", — прокомментировал агентству Рейтер экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn).

При этом положительным фактором для бирж стала статистика по региону. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке агентства Евростат, ускорилась до 1,3% с майского уровня в 1,2%. Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне предварительной оценки — 1,2% в годовом исчислении. В свою очередь Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что инфляция в стране в июне в годовом выражении осталась на уровне мая в 2%, как и ожидалось.