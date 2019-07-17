МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после обвала во вторник более чем на 4% коррекционно растут в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,85% — до 64,9 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,59%, до 57,96 доллара за баррель.

Негативная динамика цен днем ранее была связана со снижением рисков вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что "с Ираном было достигнуто много прогресса". Это ослабило опасения рынков по поводу напряженности между США и Ираном и ее влияния на нефтедобычу в районе Персидского залива.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция. Позитива добавили также данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе продолжили снижаться — на 1,4 миллиона баррелей после снижения сразу на 8,13 миллиона баррелей неделей ранее. Позже в среду трейдеры ждут официальных данных от минэнерго США. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,694 миллиона баррелей.

"Трудно поверить, что позиции США и Ирана резко изменятся, поэтому вчерашняя распродажа может стать отличной возможностью для покупки. Особенно если сегодняшние данные по запасам от EIA будут более конструктивными, чем отчет API", — прокомментировали агентству Рейтер аналитики PVM.