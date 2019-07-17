МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду заметно снижается по основным индексам на фоне дивидендных отсечек в ряде "голубых фишек", следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.09 мск в минусе на 1% — до 2720,04 пункта, индекс РТС — на 1,4%, до 1362,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 17 копеек — до 62,88 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 70,53 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,92% — до 64,94 доллара за баррель.

СНИЖЕНИЕ РЫНКА АКЦИЙ

Рынок продолжает падать уже две недели, отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

"Сегодня утром прошла кульминация дивидендного сезона – с открытия торгов индекс Мосбиржи нарисовал снижение в 1,6% от цен закрытия вторника после центральных дивидендных отсечек "Газпрома" и "Сургутнефтегаза", индекс РТС также падает…", — комментирует он.

Российский рынок в целом исчерпал драйверы для роста, считает эксперт. "Вдобавок сегодня МВФ порезал прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,2%. Несмотря на фактическое завершение дивидендного сезона в России, спрос в акциях "голубых фишек" остается очень слабым", — добавляет аналитик.

"В среду, 17 июля, результат российского фондового рынка главным образом определяют дивидендные отсечки ряда компаний с довольно высокой дивидендной доходностью, в частности, "Газпром", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", привилегированные акции "Мечела". Соответственно, с учетом их влияния индекс Мосбиржи теряет 1,2%, без дивидендного фактора – прибавляет 0,4%, что довольно неплохо, учитывая разнонаправленную динамику большинства мировых торговых площадок", — в свою очередь указывает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,48%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 1,09%, обыкновенные акции – на 2,34%), акции "Новатэка" (2,28%), ФСК "ЕЭС" (2,24%), акции ТГК-1 (2,21%), а также акции "Мосэнерго" (1,88%), обыкновенные акции "Мечела" (1,63%) и депозитарные расписки En+ (1%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Сургутнефтегаза" (префы падают на 17%, обыкновенные акции – на 1,77%), префы "Мечела" (-13,04%), акции "Газпрома" (-7,39%), ТМК (-3,2%), депозитарные расписки X5 (-1,65%), а также префы "Транснефти" (-1,25%), акции "Юнипро" (-1,08%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок продолжает показывать локальную фундаментальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года, отмечает Бушуев из "Открытие Брокер".

Очевидно, что новых драйверов для роста рынков пока нет, поскольку ФРС свою позицию уже обозначила, что нашло свое отражение в цене, а до самого заседания Федрезерва еще две недели, за время которых выйдет немало важной статистики, включая первую оценку роста ВВП США за второй квартал текущего года, отмечает Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

"Помимо этого, позиция Дональда Трампа касательно торговых отношений с Китаем остается по-прежнему жесткой, что также не повышает шансы на достижение прогресса в переговорах. А риторика в отношении Ирана, напротив, уже выглядит располагающей к диалогу, несмотря на то, что власти Ирана полностью отрицают наличие каких-либо переговоров", — добавляет аналитик.

На мировых финансовых рынках наблюдается некоторое снижение интереса инвесторов к активам развивающихся стран, отмечает Анна Полиенко из банка "Санкт-Петербург".