МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Московская биржа начала обсуждение с банками, брокерами и их клиентами целесообразности увеличения времени торгов на рынке акций, срочном и валютном рынках на 2-7 часов. Речь идет об организации вечерней торговой сессии с 19.00 мск до 21.00 мск или 23.50 мск на рынке акций Московской биржи и предоставлении возможности заключения сделок с наиболее ликвидными бумагами индекса Мосбиржи. В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.

Сейчас торги акциями происходят с 10.00 до 18.45. Таким образом, период может быть увеличен с 8 часов 45 минут до 10 часов 45 минут или 13 часов 50 минут в сутки, подсчитали на бирже.

На срочном и валютном рынке может быть организована утренняя торговая сессия (с 03.00 до 10.00) для основных инструментов. Сейчас торги длятся с 10.00 до 23.50. Таким образом, период торговли валютными парами и их производными может быть расширен с 13 часов 50 минут до 20 часов 50 минут в сутки.

Часы работы мировых фондовых площадок, как правило, не превышают время работы российских бирж, но в зависимости от часового пояса они функционируют в разное время. Так, европейская торговая сессия открывается в 10.00 мск и заканчивает работу в 19.00 мск. На час вперед смещается Лондон – там торги проходят с 11.00 до 20.00 мск.

Американская сессия начинается в 16.00 мск в Нью-Йорке и на час позже в Чикаго, соответственно, закрывается в 01.00-02.00 мск. Тихоокеанская и азиатская сессия проходят, когда в Москве ночь и утро – биржи открываются в 20.00-00.00 мск и закрываются в 08.00-12.00 следующего дня. Внутри этого времени у каждой биржи свое расписание – время торгов акциями и валютных торгов может отличаться. Как правило, валютный и срочный рынки работают дольше.

КОМУ СПАТЬ, А КОМУ РАБОТАТЬ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты разошлись в оценке целесообразности этой идеи. Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин напомнил, что, во-первых, на Мосбирже есть секция срочного рынка для торгов фьючерсами, которая работает с 19.00 до 00.00 и на которой при необходимости можно торговать срочными контрактами на все ликвидные российские бумаги.

"Во-вторых, собственно, объем торгов в вечерние часы падает в несколько раз. В-третьих, Мосбиржа закрывается одновременно с Лондонской биржей, в 18:40, а в Лондоне дислоцированы все основные брокеры, работающие с Россией", — продолжает он.

И, наконец, фонды, работающие в России, выполняют заявки в часы работы биржи и не требуют увеличения времени. "Если это делается для мелких частных клиентов в РФ и странах Запада, то почему этому решению предшествовала многократное, для "Газпрома" – десятикратное, повышение размера в марте лотов по 80% наиболее ликвидных бумаг. Такое впечатление, что это формальная мера, которая делается для поддержания имиджа неких перемен в экономике, которых в реальности нет", — высказывает предположение эксперт.

В свою очередь аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов напомнил, что Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург, но еще Хабаровск и Владивосток, которым торговать во время работы Мосбиржи не очень комфортно из-за разницы во времени. Ни в одной стране мира нет такого количества часовых поясов, как в России, замечает он.

Он вообще предлагает сделать торги круглосуточными, пусть и с несколькими перерывами на клиринг. Это не значит, что все трейдеры будут вынуждены работать круглосуточно. Каждый выберет себе удобное время в зависимости от своей стратегии.

"В конце концов, криптовалютные биржи работают круглосуточно, что мешает нам это сделать?" — задает он вопрос.

Как минимум, торги следует продлить до окончания американской сессии, уверен эксперт. Это позволит отыгрывать движения под занавес американских торгов. Сейчас даже на срочном рынке в полной мере это сделать невозможно: вечером относительно ликвиден только фьючерс на индекс РТС, и то спекулянтам с капиталом даже в 50 млн рублей ликвидности хватает не всегда. Поэтому и уходят многие на американские площадки, поясняет он.

ОБЪЕМЫ НАГОНЯТ РОБОТЫ

Главная цель новации – сделать торги на бирже более удобными для инвесторов, предоставив им дополнительные возможности по управлению активами, указывает Мосбиржа. Внедрение утренней сессии на валютном и срочном рынке сделает более комфортной работу клиентов из Дальневосточного и Сибирского регионов, а также будет способствовать привлечению новых клиентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Гонконг, Сингапур, Китай, Индия).

Увеличение Московской биржей времени торгов повысит клиентоориентированность биржи, так как даст возможность физическим лицам торговать после работы на рынке акций и отыгрывать события на западных финансовых площадках, согласен старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По его мнению, обороты торгов на рынке акций в результате могут увеличиться примерно на 10%.

Обороты Мосбиржи возрастут пропорционально (но не прямо пропорционально) времени торгов, считает Антонов. Как минимум, роботы, на которые приходится более половины оборота, будут торговать и генерить обороты. Со временем можно ждать притока на рынок иностранных спекулянтов, поскольку ликвидность рынка должна будет возрасти, а риск поймать утренний гэп – снизиться, заключает он.