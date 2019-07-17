МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций потерял порядка 1,5% по основным индексам на фоне дивидендных отсечек в ряде бумаг, имеющих значительный вес в подсчете индексов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,55% — до 2713,17 пункта, индекс РТС — на 1,48%, до 1361,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.36 мск снижался на 27 копеек — до 62,78 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 70,5 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,64% — до 63,94 доллара за баррель.

В среду российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на негативном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, продажам в наших бумагах способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где днем ранее нефть марки Brent понесла существенные потери, также поддержку "медведям" оказала динамика западных площадок, поясняет он.

Впрочем, эксперт обращает внимание, что основной причиной существенных потерь индекса Мосбиржи стал уход дивидендов из стоимости некоторых бумаг, в частности главного тяжеловеса нашего рынка – "Газпрома", который стал одним из аутсайдеров торгов. На фоне дивидендного разрыва упали и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – обыкновенные акции "Лензолота" (3,53%), акции "Новатэка" (2,33%), "Мосэнерго" (2,17%), обыкновенные акции "Мечела" (2,1%) акции ФСК ЕЭС (2,02%), а также обыкновенные акции "Россетей" (1,68%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,51%) и префы "Ленэнерго" (1,23%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Сургутнефтегаза" (префы упали на 17,65%, обыкновенные акции – на 1,58%), префы "Мечела" (-13,47%), акции "Газпрома" (-7,49%), ТМК (-3,23%), депозитарные расписки X5 (-2,53%), а также акции "Фосагро" (-1,5%), префы "Транснефти" (-1,37%), акции "Яндекса" (-1,31%) и акции ВТБ (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Без позитивных новостей индекс Мосбиржи имеет все шансы продолжить снижение, считает портфельный менеджер "Открытие Брокер" Дмитрий Мельников.

"В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи пробил поддержку на уровне 2730 пунктов. В результате ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2700 пунктов. Данный уровень достаточно слаб, однако "быки" могут попробовать использовать его для формирования коррекционного отскока", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

"Более сильной поддержкой выступает уровень 2640 пунктов, к которому поднимается среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря, что, с технической точки зрения, может создать условия для активизации покупок на нашем рынке и попыток возобновления роста", — добавляет он.

Если резко негативных сигналов с зарубежных бирж в четверг и пятницу не поступит, рынок РФ может пойти на технический отскок от локальных минимумов, после чего будет решаться судьба не только краткосрочного, но и среднесрочного тренда, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.