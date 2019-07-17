МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в минусе, при этом акции "Газпрома" подешевели почти на 8%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" опустилась на 7,73%, до 6,92 доллара. Акции "Газпрома" резко подешевели из-за того, что с сегодняшнего дня они торгуются без дивидендов, которые по итогам 2018 года составили 16,61 рубля на акцию.

Цена бумаг "Роснефти" снизилась на 0,39%, до 6,67 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,97%, до 208,8 доллара, "Лукойла" — осталась на уровне прошлого закрытия в 82,42 доллара. Бумаги "Газпром нефти" подешевели на 1,07%, до 32,25 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" уменьшилась на 0,39%, до 23 долларов, "Северстали" — на 0,6%, до 16,64 доллара, НЛМК — осталась на отметке прошлого закрытия в 24,76 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 2,53%, до 1,35 доллара, Сбербанка — выросли в стоимости на 0,03%, до 15,23 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 1,43%, до 19,36 доллара.

Цена GDR "Магнита" выросла на 0,49%, до 15,32 доллара, "Ленты" — на 1,17%, до 3,45 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,59%, их цена составила 3,71 доллара.