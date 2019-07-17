МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. "Яндекс.Маркет" запустит эксперимент по продаже зарубежных товаров на маркетплейсе "Беру" из ассортимента своей трансграничной площадки Bringly, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

Ранее в среду издание РБК сообщило со ссылкой на источники, что "Яндекс" и Сбербанк обсуждают трансформацию маркетплейса "Беру", одним из возможных нововведений может стать интеграция направления трансграничной торговли, которым сейчас занимается другая площадка "Яндекса" и Сбербанка — маркетплейс Bringly.

"Мы решили добавить наиболее интересные и выгодные предложения из ассортимента Bringly на "Беру" и в скором времени планируем запустить этот эксперимент. Bringly будет работать в режиме бета-версии, в рамках которого продолжится тестирование подключения новых и текущих маркетплейсов", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

"Трансформация сервиса ("Беру" — ред.) обсуждается, но в какие сроки и как именно она будет реализована, пока не решено", — добавили в компании.

Также СМИ сообщали, что "Яндекс" и Сбербанк приостанавливают продажу зарубежных продуктов питания через маркетплейс Bringly.

"На данный момент мы занимаемся оптимизацией логистики для нескоропортящихся продуктов. Мы работаем над снижением стоимости и увеличением скорости доставки, после чего планируем вернуть продукты питания в продажу", — прокомментировали эту информацию в "Яндекс.Маркете".

В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк создали СП на базе "Яндекс.Маркета", в рамках которого планировалось создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки. В октябре интернет-компания официально открыла работу маркетплейса "Беру". В рамках совместного предприятия стороны в октябре также запустили бета-тестирование площадки трансграничной онлайн-торговли bringly.ru.