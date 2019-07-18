МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг по отношению к основным мировым валютам в ожидании инвесторами снижения базовой ставки ФРС уже в конце текущего месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1236 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1223 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 97,09 пункта.

Мировые инвесторы отыгрывают ожидания снижения ставки ФРС США в конце этого месяца. Согласно данным CME Group, более 39% экспертов прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов, остальные ожидают снижение на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 2,25-2,5%. Следующее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 30-31 июля.

Участники торгов также обратили внимание на данные "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране. Регулятор отметил, что экономическая активность в стране продолжила расти умеренными темпами в мае-июле, при этом прогноз на ближайшие месяцы позитивный вопреки опасениям по торговле.

Старший менеджер Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda) сказал агентству Рейтер, что последние экономические данные дали противоречивые сигналы относительно состояния экономики США, "но это не меняет общую картину для доллара, который находится под давлением из-за ожидаемого снижения ставки ФРС в конце этого месяца".