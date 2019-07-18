МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение по основным индексам, рублевый индекс Мосбиржи тестирует отметку в 2700 пунктов впервые с 5 июня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 11.12 мск четверга снижался на 0,53% — до 2698,82 пункта, индекс РТС — на 0,59% — до 1353,55 пункта.

Эксперты отмечают, что рынок акций РФ демонстрирует негативную динамику на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам.