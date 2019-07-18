МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в минусе на фоне отсутствия прогресса в торговых переговорах США и КНР и слабой статистики из Японии, что привело к усилению опасений за состояние мировой экономики в целом, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,04% — до 2901,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,63%, до 1548,64 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,5% — до 28461,66 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,97% — до 21046,24 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,31%, опустившись до 2066,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,36% — до 6649,1 пункта.

Инвесторов продолжает беспокоить неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем и вероятность новых пошлин. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что к торговому соглашению с Китаем еще предстоит пройти "долгий путь". При этом он не исключил введения очередных пошлин на китайские товары объемом импорта в 325 миллиардов долларов.

"В свете отсутствия прогресса в торговых переговорах (между США и КНР — ред.) рынки вернулись в состояние повышенной осторожности", — считает управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство MarketWatch.

Кроме того, с пессимизмом восприняли рынки статистику из Японии, согласно которой экспорт страны снизился в июне в годовом исчислении на 6,7%, а импорт — на 5,2%. Аналитики ждали сокращения показателей на 5,6% и 0,4% соответственно.