МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост к середине четверга на фоне коррекции после снижения на протяжении трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15%, до 64,36 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,85%, до 57,28 доллара за баррель. Утром стоимость нефти роста в пределах 0,2%.

Коррекция на рынке нефти происходит после снижения на протяжении трех торговых сессий подряд. Негативная динамика в среду была обусловлена данными минэнерго США, согласно которым, запасы бензина в стране за минувшую неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 900 тысяч баррелей. В то же время запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, что превысило прогнозы аналитиков.

В то же время, несмотря на коррекционный рост, аналитики отмечают ряд факторов, которые его сдерживают. "Ослабление напряженности в отношениях между США и Ираном, неоднозначные данные по росту экономики Китая и возобновление деятельности после шторма (в Мексиканском заливе — ред.) — все это оказывает давление на цены на нефть", — сообщил агентству Рейтер старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза (Alfonso Esparza).