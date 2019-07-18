МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на фоне негатива на внешних площадках и снижения аппетита к рисковым активам, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 14.52 мск терял 0,05% — до 2711,87 пункта, индекс РТС — 0,39%, до 1356,22 пункта.

В первой половине торгового дня рублевый индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки в 2700 пунктов впервые с 5 июня — до 2694,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 4 копейки — до 62,98 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия — 70,65 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,71% — до 64,11 доллара за баррель.

"Доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь опустилась к 2,05%, что отражает спрос на безопасные активы. Нефть марки Brent снизилась к 64 долларам за баррель. Таким образом, аппетит к риску остается слабым", — говорит аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

"Российский рынок безыдейно снижается, в том числе из-за внешнего негатива. Попытки инвесторов заходить в акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" в надежде закрытия дивидендного гэпа (разрыва — ред.) себя не оправдывают", — говорит Ярослав Кабаков из "Финама".

Азиатские рынки по итогам торгов снизились на 0,27-1,97%, также снижаются фьючерсы на американские индексы — на 0,08-0,16%. Европейские биржи преимущественно снижаются: британский индекс FTSE 100 снижался на 0,5%, французский CAC 40 колеблется у уровня предыдущего закрытия, немецкий DAX снижается на 0,61%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Депозитарные расписки X5 Retail Group растут на 0,59%, до 2205 рублей на фоне публикации операционных данных за второй квартал и первое полугодие текущего года.

Так, компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", во втором квартале 2019 года увеличила чистую розничную выручку на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 435,587 миллиарда рублей.

В январе-июне X5 Retail Group увеличила чистую розничную выручку на 14,8% — до 839,703 миллиарда рублей.

Акции "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, растут на 0,78% — до 90,02 рубля на фоне публикации операционных данных за второй квартал и первое полугодие текущего года.

В первом полугодии 2019 года ритейлер увеличил консолидированную выручку на 16,2% в годовом выражении — до 55,9 миллиарда рублей. Выручка ритейлера во втором квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3% и составила 28 миллиардов рублей.

Аналитики "ВТБ Капитала" установили целевую цену на 12 месяцев по акциям "Детского мира" в 120 рублей.

"Сегодня свои операционные результаты за второй квартал представили два крупных представителя ритейл сектора – X5 Retail Group и "Детский Мир". В целом отчеты компаний мы оцениваем умеренно-позитивно", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Акции "Алросы" умеренно растут на 0,46% на фоне публикации операционных данных за второй квартал и первое полугодие текущего года. "Алроса" в первом полугодии 2019 года увеличила добычу алмазов на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,558 миллиона карат.

Также в лидерах роста — акции "Норникеля" (1,81%), ОГК-2 (1,47%), бумаги "Ростелекома" (обыкновенные акции поднимаются на 1,06%, префы — на 0,87%), префы "Мечела" (1,05%), акции "Северстали" (1,04%).

Префы "Транснефти" снижаются на 3,66%, а в начале торгового дня падали на 5,9% на фоне дивидендной отсечки.

Среди лидеров снижения — акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,08%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,83%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,77%), акции "Газпромнефти" (-1,29%) и акции ПИКа (-1,25%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На данный момент недавнее снижение все еще можно уложить в рамки коррекционного, однако нисходящий тренд рискует перерасти в более масштабный. В ближайшие дни на рынке РФ, скорее всего, либо будет зафиксировано локальное дно, либо продажи ускорятся", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Сегодня российский рынок акций будет находиться под давлением мировых рынков, отмечают аналитики Альфа-банка.