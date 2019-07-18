МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рынок акций РФ после значительного роста в первом полугодии и начале июля снижается шестой день подряд на фоне фиксации прибыли игроками, зафиксировавшими права на дивиденды, которые будут выплачены позже.

Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнении, куда в ближайшие месяцы направится российский рынок акций, однако не исключают, что полученные средства от дивидендов вернутся на рынок, а смягчение основными регуляторами ДКП может привести к обновлению исторического максимума по индексу Мосбиржи.

За период с начала года по 10 июля индекс полной доходности РТС (с дивидендами) вырос на 38% в долларах, что является одной из самых высоких доходностей среди национальных рынков акций в мире в текущем году, отмечает аналитик "Газпромбанк — Управление активами" Илья Купреев.

На первом месте по этому показателю оказался биржевой рынок Греции – 42%, добавляет аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

Индексы полной доходности рассчитываются в дополнение к ценовым индексам и отражают изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат, поясняет Московская биржа.

По оценке финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки за 2018 год и за первый квартал 2019 года российские компании, торгующиеся на Московской бирже, выплатят порядка 39 миллиардов долларов, из них порядка 22,1 миллиарда долларов выплатят нефтегазовые компании.

Начиная с 10 июля, рублевый индекс Мосбиржи максимально снизился на 4,6%, а долларовый индекс РТС на 4,2%.

ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ НА РЫНОК АКЦИЙ РФ

"Ралли на российском рынке в преддверии закрытия реестров для получения рекордных дивидендов также достигло своей высшей точки, и все крупные инвесторы, кто покупал акции на этих ожиданиях, начали фиксировать прибыль", — говорит главный трейдер отдела торговых операций ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

"На июль традиционно приходится пик снижения торговой активности на фондовом рынке, многие инвесторы выходят в кэш и низкорисковые активы. Коррекция рынка РФ после продолжительного ралли по историческим максимумам носит вполне ожидаемый характер, очистка акций от дивидендов предсказуемо и гармонично встраивается в этот процесс", — также отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Если говорить не о технических факторах давления на российский рынок, то стоит отметить, что часть иностранных инвесторов все же среагировала на некоторое усиление санкционной риторики со стороны США и зафиксировала прибыль. При этом российские инвесторы, по нашим наблюдениям, фактически проигнорировали эти сообщения", — заметила Желаннова.

Калугин также отмечает, что всеобщий ажиотаж, вызванный смягчением монетарной политики ФРС, постепенно сходит на нет, тогда как рынки уже заложили как минимум два снижения ставки до конца года.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ РОСТ РЫНКА?

Калугин из ИК "Велес Капитал" ожидает увидеть 1250-1280 пунктов по РТС до конца лета и дальнейшего снижения осенью. Масштаб распродаж будет зависеть от динамики мировых рынков акций и рынка нефти, который, к сожалению, слабо предсказуем, однако риски снижения нефтяных котировок превалируют, поясняет свой прогноз он.

"Серьезных покупателей на российском рынке уже не видно, так как весь позитив отыгран. Рост дивидендов в следующем году под большим вопросом, так как экономика продолжает стагнировать, в то время как цены на нефть остаются под давлением. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики уже также отыграно рынком и уже вряд ли будет являться драйвером роста", — добавляет трейдер.

Дейнека из "БКС Премьер" ожидает, что основные биржевые индексы РФ в ближайшую неделю могут консолидироваться недалеко от текущих значений, причиной тому может стать рост неопределенности на внешних рынках.

"Мировые фондовые рынки в настоящее время находятся на некоем промежуточном этапе, ведь есть разные сигналы — с одной стороны, быки пребывают в ожидании монетарных стимулов, в США базовая ставка может быть снижена 31 июля впервые почти за 10 лет, с другой — звучат медвежьи опасения более слабых результатов корпораций США, особенно в секторе IT, на фоне торговых трений с КНР, а также отсутствия прогресса в американо-китайских переговорах и связанные с этим риски замедления мировой экономики", — говорит он.

По его оценкам, снижение ставок, которого ждут и в России, является позитивом для инвесторов в акции, к тому же впечатляющий дивидендный сезон этого года определенно может навести многих инвесторов на мысль о реинвестировании дивидендов в акции.

Часть дивидендных денег, безусловно, вернется на рынок в ближайшее время, что поддержит котировки российских бумаг, также считает Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

"Что же касается дальнейшей динамики рынка, то в краткосрочной перспективе нельзя исключать попыток возобновления роста и даже установки новых исторических максимумов, однако в среднесрочной перспективе ситуация не так радужна", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В настоящее время мировые рынки не учитывают рисков торможения мировой экономики, что является нашим базовым сценарием. Мы ждем повышения волатильности рынков и снижения нефтяных котировок во втором квартале 2019 года, что заставляет нас ждать расширения спрэдов и оттока капиталов с развивающихся рынков и, как следствие, роста страновой премии РФ", — добавляет он.