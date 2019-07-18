МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг корректировался вниз шестой день подряд на фоне продолжившей дешеветь нефти, говорят трейдеры.

Негативная динамика западных биржевых индексов усилила давление на стоимость российских акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,39% — до 2702,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87% — до 1349,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в четверг продолжил снижаться в рамках коррекции шестой день подряд после обновления в начале июля исторических максимумов по индексу Мосбиржи.

Мировые рынки демонстрировали негативную динамику на фоне слабой финансовой квартальной отчетности компаний. В частности, Netflix Inc опубликовала отчет о снижении числа подписчиков на 130 тысяч в апреле-июне вместо прогнозируемого роста на 352 тысячи. Количество платных подписчиков за границей выросло только на 2,8 миллиона в квартале вместо ожидаемых 4,8 миллиона. В результате акции компании дешевеют более чем на 10%.

Рынок нефти вечером усилил снижение до 3% — в район 61,5 доллара за баррель Brent. Давление на стоимость нефти продолжает исходить от перспектив возможного налаживания отношений между США и Ираном. Кроме того, после завершения шторма в Мексиканском заливе постепенно восстанавливается добыча нефти в этом регионе, говорят эксперты.

В лидерах снижения сегодня оказались префы "Транснефти" (-3,2%), торговавшиеся с сегодняшнего дня без дивидендов. Также подешевели префы "Сургутнефтегаза" (-2,8%), "Мечела" (-1,9%), "Роснефти" (-1%), "Новатэка" (-1,5%).

Выросли бумаги "Ростелекома" (+2,4%), "Норникеля" (+2%), "Детского мира" (+1,6%), "Ленты" (+1%), "Русала" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо уже привычной вероятности введения новых санкций США против РФ, затяжной торговой войны с Китаем, появляется эффект окончания дивидендного периода, рассуждает Андрей Люшин из "Локо банка", говоря о конъюнктуре фондового рынка РФ.

"Теперь спрос на акции будет поддерживаться только общей ситуацией в российской экономике, риск-аппетитами инвесторов и локальными, корпоративными историями компаний. Пока же рынки наполнены осторожностью, инвесторы фиксируют прибыли и ожидают позитива на международной арене, довольствуясь локальным ростом. Индекс Мосбиржи в таком положении проведет торги со снижением на 0,2-0,5% из-за внешнего давления в диапазон 2680-2710 пунктов", — добавил он.

Российские индексы приблизились к первым целям нисходящей коррекции – 2690 пунктов по индексу Мосбиржи и 1350 пунктов по индексу РТС, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"В зависимости от того, устоят ли данные поддержки, будет определяться дальнейшая направленность краткосрочного движения нашего рынка. Закрытие ближайших сессий под этими уровнями с большой вероятностью будет свидетельствовать о развитии более серьезной нисходящей коррекции, в результате которой индекс Мосбиржи может опуститься к уровню 2600 пунктов, а индекс РТС – 1300 пунктов", — сказал он.

В пятницу в отсутствие явных факторов поддержки у российского рынка и высокой плотности информационного поля внешнего фона ожидается смещение торгового диапазона индекса Мосбиржи вниз к значениям 2680-2700 пунктов, оценил Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".