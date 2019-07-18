МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером слегка снижался против доллара и евро, отыгрывая падение рынка нефти ниже отметки 62 доллара за баррель.

Приближение налогового периода июля поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск повышался на 4 копейки до 62,98 рубля, курс евро — на 9 копеек до 70,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ПОД СЛАБЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в четверг вечером снижался к доллару и евро, отыгрывая новую волну снижения рынка нефти.

Стоимость "черного золота" вечером усилила снижение до 3% — в район 61,5 доллара за баррель Brent. Давление на стоимость нефти продолжает исходить от перспектив возможного налаживания отношений между США и Ираном. Кроме того, после завершения шторма в Мексиканском заливе постепенно восстанавливается добыча нефти в этом регионе, говорят эксперты.

Приближение (на следующей неделе) пика июльского налогового периода в РФ добавляет устойчивости курсу рубля.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля лишь в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти сползла в район отметки 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С одной стороны, поддержку российской валюте продолжают оказывать умеренно высокие реальные процентные ставки и намеки от руководителей ФРС на скорое снижение ставок, а с другой, давление оказывает коррекция вниз цен на нефть, сказал эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"При этом негативных для рубля факторов в ближайшей перспективе, на мой взгляд, несколько больше, чем позитивных. В частности, это риски новых санкций, дальнейшее замедление темпов роста мировой экономики и растущее предложение на рынке нефти. Дополнительным фактором риска для российской валюты вполне может стать конвертация дивидендов. Поэтому не жду курс доллара сильно ниже 62 рублей, а евро — ниже 69,5 рубля в ближайшие месяцы", — добавил он.

Давление внешнего фона на рубль оказывается сильнее, чем скромные факторы поддержки, отметил Андрей Люшин из Локо Банка.

"Среди факторов давления — очередные заявления Дональда Трампа о введении торговых пошлин на весь китайский импорт в случае неудачи торговых переговоров. Свой вклад в снижение вносят и падающие нефтяные котировки. Поэтому в текущих обстоятельствах на завтра можно прогнозировать курс в районе 63,2 рубля за доллар и 71,7 рубля за евро", — добавил он.