МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА "Как избежать ипотечного кризиса в России".

Авторы исследования отмечают, что основным инструментом для решения задач по улучшению жилищных условии? в России сейчас является программа "Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ", в ее основе лежит механизм выпуска однотраншевых "агентских" ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпускаемых американскими институтами развития Fannie Mae и Freddie Mac.

В документе, опубликованном на сайте АКРА, отмечается, что именно эта модель стала однои? из главных причин финансового кризиса в США, а затем и в мире в целом в 2007–2009 годах.

"Выпуск облигации? по агентскои? модели фактически означает прямои? переход ответственности по бумагам на плечи государства. Расходы бюджета на покрытие дефолтов по однотраншевым ИЦБ при неблагоприятных сценариях снижения платежеспособности заемщиков могут составить от 900 миллиардов до 1,5 триллиона рублей", — говорится в исследовании.

Эксперты АКРА предложили собственный проект развития российского ипотечного рынка, который, по мнению авторов, позволит решить задачу по обеспечению граждан доступным жильем, но будет избавлен от указанных рисков.

Авторы предложили "комплексное решение, позволяющее выпускать в России прозрачные многотраншевые ИЦБ, кредитное качество которых не будет уступать лучшим мировым аналогам", — говорится в документе.