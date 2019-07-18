МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением субсидий гражданам из бюджета на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:… представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам. Срок – 1 сентября 2019 года", — говорится в документе.

Кроме того, кабмин должен в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" до 10 октября обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности, а также централизацию на уровне регионов функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.

Путин также поручил правительству обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и достижение объёмов ввода такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 миллионов квадратных метров в год. При этом предусмотреть утверждение планов реализации комплексных проектов ИЖС на таких земельных участках, включающих мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.

Также кабмин должен при участии субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения обеспечить синхронизацию инвестпрограмм таких ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования. Еще одно поручение президента касается разработки требования по обеспечению архитектурного облика многоквартирных домов и качественных характеристик жилых помещений.