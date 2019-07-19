МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит заявление банка "ФК Открытие", который просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".

Ответчиками в иске указаны экс-глава банка Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг". Из определения суда усматривается, что арест запрашивается на активы только физлиц.

Зампред ЦБ Василий Поздышев 4 июля сообщил, что Банк России будет ходатайствовать об аресте ряда активов бывших собственников банка "Открытие" в рамках судебного иска против них. По его словам, ЦБ вынужден идти судебным путем, так как взыскать эти средства вне суда "нет возможности". В случае наличия активов за рубежом эти иски составлены так, чтобы можно было перенести их на другие юрисдикции, добавил Поздышев. Он также отметил, что "диалог в рамках добровольного возвращения активов пришел к своему концу".

"ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами. Позднее Задорнов уточнял, что банк рассчитывает продать от 15 до 25% акций на рынке в середине 2021 года.

ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". Регулятор пояснил, что сейчас банк соблюдает все установленные обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.