МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США на закрытии в четверг продемонстрировали незначительный рост после торгов с неустойчивой динамикой, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,01% — до 27222,97 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,278% — до 8207,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил на 0,36% — до 2995,11 пункта.

Рынок вышел в плюс после двухдневного снижения котировок, что, вероятно, свидетельствует о технической коррекции. На биржу в целом также оказало впечатление ралли, продемонстрированное акциями технологических компаний и банков.

Оптимизм инвесторов не смогла поколебать слабая статистика по рынку труда, показывающая, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 13 июля выросло до 216 тысяч, или на 8 тысяч.