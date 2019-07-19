МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в пятницу утром после того, как инцидент с иранским беспилотником в Ормузском проливе усилил геополитические опасения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,91% — до 63,11 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов пятницы рост превышал 2%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,48%, до 56,12 доллара за баррель.

По данным СМИ, корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе с помощью новейшей системы для уничтожения дронов. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг. Инвесторы опасаются, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на поставках нефти из данного региона.

В то же время участники торгов обратили внимание на заявления исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о понижении прогноза по темпам роста спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики.

"Рынок осознает тот факт, что мировой спрос на нефть снижается, и возможные факторы, которое могли бы улучшить ситуацию, все еще остаются в отдаленной перспективе. Прогресса в торговом споре между США и Китаем нет, хотя они и сказали о возвращении за стол переговоров", — сказала агентству Блумберг главный экономист консалтинговой компании RS Energy Джудит Дваркин (Judith Dwarkin).