МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после того, как комментарии представителя ФРС США усилили ожидания снижения базовой ставки в США в конце месяца более чем на 25 базисных пунктов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,01% — до 2930,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 1566,56 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,09%, до 28772,46 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,84% — до 21433,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,23%, до 2092,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,73%, до 6697,9 пункта.

Участники торгов обратили внимание на новости из США. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams), говоря о монетарной политике мировых центробанков, выразил мнение, что "лучше предпринимать превентивные меры, чем ждать, когда наступить катастрофа". Данное заявление придало рынкам уверенности в том, что ФРС США в конце текущего месяца понизит ставку на 25 базисных пунктов и увеличило ожидания того, что ставка может понижена сразу на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%.

"Комментарии Уильямса повысили вероятность снижения ставки несколько раз в текущем году после того, как сильные экономические показатели из США поставили под сомнение количество и масштабы снижений ставки", — сообщил агентству Франс Пресс старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза (Alfonso Esparza).