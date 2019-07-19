МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Золото уверенно дорожает в пятницу утром на фоне напряженности на Ближнем Востоке, а также комментариев представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,5 доллара, или на 1,16% — до 1444,6 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 1,67% — до 16,468 доллара за унцию.

Участники торгов обращаются к надежным активам на фоне инцидента в Ормузском проливе. По данным СМИ, корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе с помощью новейшей системы для уничтожения дронов. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.

Рынки также отреагировали на заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса (John Williams). В четверг он заявил, говоря о монетарной политике мировых центробанков, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа".

Это придало инвесторам уверенности в том, что ФРС США в конце июля понизит ставку. Согласно данным CME Group по состоянию на пятницу, 53,8% экспертов прогнозируют, что ставка будет снижена до 2-2,25% с текущих 2,25-2,5%, или на 25 базисных пунктов. Остальные эксперты уверены в снижении ставки на 50 базисных пунктов. Традиционно изменение ставки влияет на курс доллара, к которому чувствительно золото.