МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль открыл последние торги недели слабой разнонаправленной динамикой к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск пятницы рос на 5 копеек – до 62,86 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 70,78 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,42% — до 62,81 доллара за баррель.