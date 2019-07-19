МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Акции "Норильского никеля" обновили исторический максимум, поднявшись выше 15 тысяч рублей за бумагу на фоне роста цен на металлы на глобальном рынке, отмечают эксперты рынка.

К 11.02 мск акции ГМК "Норильский никель" растут на 1,83% — до 15,04 тысячи рублей. При этом индекс Мосбиржи прибавляет 0,74%.

Акции в пятницу уже подскакивали на 2,2% — до 15,084 тысячи рублей – нового исторического максимума. Предыдущий был установлен 19 июня – на уровне 14,868 тысячи рублей. В четверг бумаги компании выросли на 2% — также лучше рынка.

Эксперты отмечают, что позитивно на котировки компании влияет рост цен на никель на глобальном рынке и ожидают роста цены на палладий, который также может сказаться позитивно на котировках "Норильского никеля".