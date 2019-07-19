МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу ростом вслед за подъемом на американских площадках, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,79% — до 2924,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1560,27 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,07% — до 28765,4 пункта. Японский Nikkei 225 подскочил на 2% — до 21466,99 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,35%, поднявшись до 2094,36 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,77% — до 6700,3 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на заявления представителя ФРС США. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams) в четверг, говоря о монетарной политике центробанков, выразил мнение, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа".

Данное заявление усилило надежды на более активное смягчение монетарной политики в США в текущем году. Согласно данным CME Group по состоянию на пятницу уже более 50% экспертов прогнозируют, что ставка в конце июля будет снижена до 1,75-2% с текущих 2,25-2,5%, или на 50 базисных пунктов.

"Японский рынок акций вырос на фоне подъема на биржах США и перерыва в росте иены к доллару", — прокомментировал агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito). Курс доллара к иене растет до 107,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,29 иены.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в июне в годовом выражении поднялись на 0,7%, как и месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.