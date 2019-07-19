МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут на фоне заявлений представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые укрепили уверенность инвесторов в смягчении денежно-кредитной политики США в этом году, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,63% — до 7540,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 5594,49 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 12334,84 пункта.

Трейдеры отыгрывают заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса (John Williams). В четверг он заявил, говоря о монетарной политике мировых центробанков, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа". Это придало инвесторам уверенности в смягчении монетарной политики в стране в текущем году.

Участники торгов также обращают внимание на торговый конфликт США и Китая. На этой неделе, по словам американского министра финансов Стивена Мнучина, должен состояться важный разговор между лидерами двух стран.

Акции крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev выросли на 4,9% на фоне заявления компании о продаже своего австралийского подразделения японской Asahi Group Holdings за 11,3 миллиарда долларов, что также оказало поддержку европейским фондовым индексам.